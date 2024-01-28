شاهد في «وسط الخبر»: أطفال الإعاقة.. بين الحقوق ومزاج المسؤولين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم الأحد، واقع الأطفال من ذوي الهمم بين الحقوق ومزاج المسؤولين، بعد إنشاء مكتب خاص بوزارة التربية والتعليم لدعم وإدماج هذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في جميع المراحل التعليمية في إطار تنفيذ استراتيچية المشروع الوطني للإدماج التربوي.

وتعاني هذه الشريحة من الأطفال أحيانًا من المزاجية وتقلب أهواء بعض المسؤولين في التعامل مع هذه الفئة من الطلاب رغم التوجيهات الرسمية بالخصوص، بحجة عدم توفر البيئة المناسبة لهؤلاء الطلاب بما فيها المدارس والفصول المجهزة لاستقبال هؤلاء الأطفال.

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»