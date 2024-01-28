تنظيم دفن 60 جثة بعد استخراجها من مقبرة مرتوبة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت الفرق المختصة بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تنظيم دفن 60 جثة مجهولة الهوية، بعد أخذ عينات منها عقب استخراجها من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة، بناء على تكليف من النيابة العامة.

وتواصل فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعمالها الموكولة إليها بتكليف من النائب العام بشأن ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر 2023.

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وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن الفرق التابعة لها «تمكنت من استخراج 69 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة»، و«من جهة أخرى، قامت الفرق المختصة بالهيئة بأخذ 60 عينة من الجثث المستخرجة، بعد عملية كشف الطب الشرعي».

وأضافت الهيئة أن «الفريق المختص قام بتكفين وإعادة دفن 60 جثة مجهولة الهوية من الجثث التي جرى استخراجها، بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية لها».

عملية استخراج وأخذ عينات وتنظيم دفن الجثامين بمقبرة مرتوبة في درنة، الأحد 28 يناير 2024. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

عملية استخراج وأخذ عينات وتنظيم دفان الجثامين بمقبرة مرتوبة في درنة، الأحد 28 يناير 2023. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

عملية استخراج وأخذ عينات وتنظيم دفن الجثامين بمقبرة مرتوبة في درنة، الأحد 28 يناير 2024. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

عملية استخراج وأخذ عينات وتنظيم دفن الجثامين بمقبرة مرتوبة في درنة، الأحد 28 يناير 2024. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

عملية استخراج وأخذ عينات وتنظيم دفن الجثامين بمقبرة مرتوبة في درنة، الأحد 28 يناير 2024. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

عملية استخراج وأخذ عينات وتنظيم دفن الجثامين بمقبرة مرتوبة في درنة، الأحد 28 يناير 2024. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)