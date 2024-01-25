بعد أخذ عينات لها: إعادة دفن 110 جثث مجهولة بمقبرة شهداء درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الخميس، تنظيم دفن 110 جثث مجهولة الهوية من 184 جثة مجهولة الهوية تم استخراجها من مقبرة مرتوبة تعود لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر 2023.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفرق التابعة لها استخرجت اليوم الخميس « 184 جثمانا مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة تحت إشراف مكتب النائب العام».

- «التعرف على المفقودين» تتسلم 5 آلاف عينة من جثث مجهولة الهوية من ضحايا درنة

- هيئة البحث على المفقودين: 1756 عينة حمض نووي من أهالي مفقودي درنة

وأضافت الهيئة أن الفرق المختصة «قامت بأخذ عينات من 110 حالات من الجثث مجهولة الهوية بعد عملية كشف الطب الشرعي، وذلك بهدف التعرف عليها ومعرفة هويتها»، كما قامت أيضا «بتكفين ودفن 110 جثامين مجهول الهوية بمقبرة شهداء درنة (بالفتايح) بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية».

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين حرصها على مواصلة عملها في هذا المجال، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.

وتعمل الفرق المختصة بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين منذ سبتمبر 2023 على البحث واستخراج جثامين ورفات ضحايا الفيضانات من أجل التعرف على هوياتها وإعادة تنظيم دفنها.

عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)

عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)

عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)