  • Alwasat News
Atwasat

بعد أخذ عينات لها: إعادة دفن 110 جثث مجهولة بمقبرة شهداء درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:30 مساء
بعد أخذ عينات لها: إعادة دفن 110 جثث مجهولة بمقبرة شهداء درنة
عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)
WTV_Frequency

أعادت الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الخميس، تنظيم دفن 110 جثث مجهولة الهوية من 184 جثة مجهولة الهوية تم استخراجها من مقبرة مرتوبة تعود لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر 2023.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفرق التابعة لها استخرجت اليوم الخميس « 184 جثمانا مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة تحت إشراف مكتب النائب العام».

- «التعرف على المفقودين» تتسلم 5 آلاف عينة من جثث مجهولة الهوية من ضحايا درنة
- هيئة البحث على المفقودين: 1756 عينة حمض نووي من أهالي مفقودي درنة

وأضافت الهيئة أن الفرق المختصة «قامت بأخذ عينات من 110 حالات من الجثث مجهولة الهوية بعد عملية كشف الطب الشرعي، وذلك بهدف التعرف عليها ومعرفة هويتها»، كما قامت أيضا «بتكفين ودفن 110 جثامين مجهول الهوية بمقبرة شهداء درنة (بالفتايح) بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية».

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين حرصها على مواصلة عملها في هذا المجال، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.

وتعمل الفرق المختصة بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين منذ سبتمبر 2023 على البحث واستخراج جثامين ورفات ضحايا الفيضانات من أجل التعرف على هوياتها وإعادة تنظيم دفنها.

عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)
عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)
عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)
عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)
عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)
عملية استخراج 184 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة ودفن 110 منها بمقبرة شهداء درنة بعد سحب عينات منها. الخميس 25 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
%44 نسبة نمو إيرادات «الوطنية لتموين الحقول النفطية» العام الماضي
%44 نسبة نمو إيرادات «الوطنية لتموين الحقول النفطية» العام الماضي
حفتر يستقبل صيادين بعد الإفراج عنهم في النيجر (فيديو)
حفتر يستقبل صيادين بعد الإفراج عنهم في النيجر (فيديو)
الدبيبة لـ«باتيلي»: نقبل بحوار ليبي وصولا لانتخابات.. بقوانين عادلة
الدبيبة لـ«باتيلي»: نقبل بحوار ليبي وصولا لانتخابات.. بقوانين ...
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد
حبس رئيس سابق لهيئة السينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد...
بعد أخذ عينات لها: إعادة دفن 110 جثث مجهولة بمقبرة شهداء درنة
بعد أخذ عينات لها: إعادة دفن 110 جثث مجهولة بمقبرة شهداء ......
مؤسسة النفط تطالب شركة الحفر بتعزيز أسطولها لزيادة الإنتاج
مؤسسة النفط تطالب شركة الحفر بتعزيز أسطولها لزيادة الإنتاج...
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية
الكوني يؤكد لنورلاند الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ......
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا
الخارجية اليابانية: نلمس بعض التعافي الأمني في ليبيا...
المزيد