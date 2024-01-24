هيئة البحث على المفقودين: 1756 عينة حمض نووي من أهالي مفقودي درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

قال الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري إن فرق إدارة قيد الأهالي بالتنسيق مع مكتب النائب العام، تواصل أعمالها بمدينة درنة، لحصر المفقودين وتحديد هوياتهم.

وأوضح الجعفري في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أنه جرى فتح 2143 ملفًا، وأخذ 1756 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين، مشيرًا إلى أن فرق إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة مستمرة في أخذ العينات (DNA) من أهالي المفقودين وفتح الملفات.

استخراج الجثث مجهولة الهوية

وأضاف الجعفري، أن الفرق الأخرى تعمل على استخراج الجثث مجهولة الهوية والتي جرى دفنها بشكل جماعي أول أيام الكارثة بمقبرة مرتوبة، ويجري عرضها على الطب الشرعي وسحب عينات منها ودفنها بالطريقة الإسلامية بمقبرة الفتائح.

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ودعا أهالي الضحايا في حالة الاستفسار الاتصال عبر الرقم التالي: 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر والواتساب على الرقم ذاته، أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.

وفي سبتمبر الماضي، ضربت العاصفة المتوسطية «دانيال» مدينة درنة ومدنًا في شرق ليبيا، مخلفة آلاف الوفيات والمفقودين. ويوم الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية انتشال رفات بشرية قرب مسجد الصحابة في درنة. وقالت الجمعية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تلقت بلاغًا من إحدى الشركات العاملة لدى صندوق إعمار ليبيا في درنة، بشأن وجود رفات بشرية قرب مسجد الصحابة.

من عمليات أخذ عينات أهالي مفقودي فيضانات درنة، 24 يناير 2024. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

من عمليات أخذ عينات أهالي مفقودي فيضانات درنة، 24 يناير 2024. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)