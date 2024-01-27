الشرطة النسائية تضبط 23 سيدة في بنغازي بتهمة التسول وحيازة مخدرات (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أكدت رئيسة قسم الشرطة النسائية ببنغازي، الرائدة فوزية الحسناوي، ضبط 23 سيدة وبرفقتهن أطفال وثلاثة شباب يمتهنون التسول في منطقة الوحيشي.

وأوضحت الحسناوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن المتهمين من الجنسية المصرية، وأنه جرت مصادرة كمية من مادة مخدر الحشيش تستخدم للتعاطي بحوزتهم، واتضح أن جميعهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية (هجرة غير شرعية).

وأضافت رئيسة الشرطة النسائية ببنغازي أن ضبط المتهمين جاء ضمن حملات مداهمة أوكار التسول وتعاطي المخدرات بمواقع متفرقة من منطقة الوحيشي، أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي.

بلاغ عن منازل تؤوي المتسولين في الوحيشي يقود لضبط المتهمين

وأشارت إلى أن العملية تمت بعد ورود معلومات عن وجود عدة منازل في منطقة الوحيشي تستخدم لتجمع المستولين وتعاطي الممنوعات.

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وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، جرت مداهمة الأوكار بإسناد جهاز دعم المديريات في المنطقة الشرقية، تنفيذاً لتعليمات مدير الأمن، اللواء أحمد الشامخ، القاضية بمحاربة ظاهرة التسول.

وأكدت الانتقال بالمتهمين إلى القسم، ومباشرة التحقيق والاستدلال معهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

متهمات بالتسول وإتجار في المخدارت ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)

من ضبط المتهمين بالتسول والإتجار في المخدارت ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)

متهمون بالتسول وإتجار في المخدارت ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات مع المتهمين بالتسول والإتجار في المخدارت ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)

من ضبط المتهمين بالتسول والإتجار في المخدارت ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات مع المتهمين بالتسول والإتجار في المخدارت ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)