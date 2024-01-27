ضبط وافدين في بنغازي بتهمة ابتزاز فتيات عبر «واتس آب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط وافدين بتهمة ابتزاز النساء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب».

وتلقى قسم التحريات العامة شكوى من مواطن ضد شخص مجهول يهدد زوجته ويبتزها عبر تطبيق «واتس آب» من خلال رقمين، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وباشر أعضاء التحريات فحص المحادثات الصادرة من الرقمين، وجرى التواصل مع صاحب أحدهما، واستدراجه وضبطه في منطقة حي السلام، واتضح أنه يدعى «أ م ف» من مواليد 1995. وبتفتيش هاتفه احترازيا، تبين أنه من كان يبتز زوجة الشاكي، وكذلك فتيات ليبيات أخريات.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات بعمله في محل صيانة هواتف محمولة، ما مكنه في إرجاع الصور المحذوفة، لابتزاز صاحباتها، ودل على أن الرقم الآخر يعود لوافد يقطن في منطقة الرويسات.

وتمكن أعضاء التحريات من ضبط المتهم الثاني، وتبين أنه يدعى «م م ك» من مواليد 1988، واعترف بما نُسب إليه، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة.