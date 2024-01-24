مركز شرطة العروبة ببنغازي يضبط 63 مطلوبا في جرائم شروع بالقتل وسرقة واتجار بالمخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي 63 مطلوبا في قضايا مختلفة خلال الأيام الماضية، وأحالهم إلى النيابة العامة.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن من أهم المطلوبين شخصا ارتكب جريمة شروع بقتل مواطن بعدما أطلق النار عليه، واثنين مطلوبين على ذمة قضيتي اعتداء بسلاح أبيض، إضافة إلى آخر متهم بجرائم التهديد بالقتل وإطلاق النار على مواطنين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- ضبط مطلوب في قضايا قتل واتجار بالمخدرات ببنغازي

وأشار البيان إلى إيقاف تاجر مخدرات امتهن ترويج «الحشيش»، ووافد سوداني سرق عددا من الورش في دائرة اختصاص المركز، وآخر متهم بإتلاف سيارة وتهديد مواطن بسلاح أبيض.