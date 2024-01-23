ضبط مطلوب في قضايا قتل واتجار بالمخدرات ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مطلوبا في قضايا قتل عمد واتجار بالمخدرات.

ووردت معلومات للقسم حول مكان المطلوب، الصادر بحقه حكم غيابي في قضية قتل، وحكما سجن سبع سنوات على ذمة وقائع اتجار بالمخدرات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

ضبط المطلوب

وانتقلت قوة من أعضاء البحث والتحري إلى المكان في منطقة الصابري، وجرى إعداد كمين محكم له وضبطه.

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ونقل المطلوب إلى قسم التحريات حيث أخذت أقواله، ثم أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية ضده.