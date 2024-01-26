افتتاح مسجد الصحابة في وادي زمزم في سرت (صور)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

افتتح اليوم الجمعة مسجد الصحابة في منطقة وادي زمزم التابعة لبلدية سرت، بعد أن جرى تشييده بواسطة المتبرعين.

وحضر الافتتاح عدد من أهالي وادى زمزم وضيوف من خارج المنطقة، فيما يسع المسجد أكثر من 250 مصليا، ويضم مركزا لتحفيظ القرآن الكريم.

المعداني يتفقد تنفيذ خزان مياه الشرب في البلدية

في موضع آخر، قام عميد بلدية سرت مختار المعداني رفقة عدد من مسؤولي البلدية بجولة ميدانية شملت خزان مياه الشرب بالمنطقة بسعة 1500 متر مكعب، أمس الخميس.

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وشدد المعداني على ضرورة الاهتمام بالنظافة، مشيرا إلى تسليم مجموعة من صناديق القمامة التي ستتوفر مطلع الأسبوع المقبل.

كما تفقد عميد البلدية خطوط الإنارة التي تنفذها إحدى الشركات الوطنية في المنطقة من جزيرة سرت حتي مثلث القبيبة.

مسجد الصحابة بسرت بعد افتتاحه (بلدية سرت)

مصلون في مسجد الصحابة بسرت بعد افتتاحه (بلدية سرت)

مصلون في مسجد الصحابة بسرت بعد افتتاحه (بلدية سرت)

مسجد الصحابة بسرت بعد افتتاحه (بلدية سرت)