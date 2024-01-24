بالصور: أعمال صيانة طارئة للكهرباء في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إجراء أعمال صيانة طارئة في سرت.

انقطاع التيار الكهربائي في سرت

وأشارت الشركة في بيان إلى أعطال وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل نتيجة الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

وحسب البيان، فقد جرى أجراء أعمال صيانة طارئة شملت شد أسلاك (ضغط عالٍ) على خط ليبيانا من المحطة (94) السواوة، وجرى إنجاز أعمال الصيانة كافة بنجاح وإرجاع التيار الكهربائي.

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من جهة أخرى، تواصَل العمل على مشروع صيانة دائرتي نقل الطاقة (البريقة رأس لانوف - البريقة سرت) جهد 220 ك.ف، وشمل المشروع استبدال العوازل القديمة المتهالكة بأخرى جديدة من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

من أعمال صيانة الكهرباء في سرت، 24 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة الكهرباء في سرت، 24 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة الكهرباء في سرت، 24 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)