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«الكهرباء»: استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 07:26 مساء
«الكهرباء»: استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة
من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة، 21 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استبدال عوازل قديمة متهالكة بأخرى جديدة على دائرة نقل الطاقة التميمي- مراوة رقم «1 و2» جهد «220 ك.ف».

ونفذت شركة الطاقة المستديمة أعمال تغيير عوازل ثلاثة أبراج على الدائرة رقم «1»، إضافة إلى تغيير عوازل على أحد أبراج الشد وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة بشركة الكهرباء، وفق ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء استبدال عوازل قديمة ومتهالكة لنقل الطاقة، بأخرى جديدة لستة أبراج على دائرة التميمي - مراوة، رقم «1و2» جهد «220 ك.ف».

من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة، 21 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة، 21 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة، 21 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة، 21 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة، 21 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة، 21 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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