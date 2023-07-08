«الكهرباء»: استبدال عوازل متهالكة لـ6 أبراج بدائرة التميمي - مراوة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، استبدال عوازل قديمة ومتهالكة لنقل الطاقة، بأخرى جديدة لستة أبراج على دائرة التميمي - مراوة، رقم «1و2» جهد «220 ك.ف».

ونفذت الأعمال شركة «الطاقة المستديمة» للأعمال الكهربائية، تحت إشراف ومتابعة دائرة النقل الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة، وتدخل ضمن جهود تطوير شبكة النقل لضمان استمرارية سريان التيار الكهربائي، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وأشار البيان إلى أن العمل لا يزال جاريًا إلى حين الانتهاء من استبدال جميع العوازل القديمة والبالغ عددها 412 عازلًا لكامل أبراج الخطوط، والتي تعرضت للتآكل جراء العوامل الجوية.

من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ6 أبراج بدائرة التميمي - مراوة، 8 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استبدال عوازل متهالكة لـ6 أبراج بدائرة التميمي - مراوة، 8 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)