الكهرباء: أعمال صيانة طارئة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

تجري الشركة العامة للكهرباء عملية صيانة في دائرة توزيع الحي الصناعي بتاجوراء (شرق العاصمة طرابلس).

ونوهت الشركة، في بيان، إلى إجراء أعمال صيانة طارئة علي خط 11 ك. ف (الديابات)، المغذي منطقتي الديابات والغوام، مشيرة إلى أنها قاربت على الانتهاء، وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

محطة حقن أوباري

من جهة أخرى، بثت الشركة تسجيلا مصورا لمحطة حقن أوباري «جهد 11/66 ك. ف».

وأشارت إلى أنها «إحدى المحطات الاستراتيجية التي دخلت الخدمة أخيراً بعد شحنها»، منوهة إلى أنها «تهدف إلى دعم التغذية الكهربائية لشبكة 66 ك. ف في المنطقة الجنوبية، وزيادة إمكانية تصريف الطاقة المنتجة بمحطة توليد أوباري عن طريق شبكة 66 ك. ف».

أعمال صيانة في تاجوراء (شرق العاصمة طرابلس)، 21 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)