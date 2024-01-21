الكهرباء: أعمال صيانة طارئة في تاجوراء...

تجري الشركة العامة للكهرباء عملية صيانة في دائرة توزيع الحي الصناعي بتاجوراء (شرق العاصمة طرابلس).
ونوهت الشركة، في بيان، إلى إجراء أعمال صيانة طارئة علي خط 11 ك. ف (الديابات)، المغذي منطقتي الديابات والغوام، مشيرة إلى أنها قاربت على الانتهاء، وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.
محطة حقن أوباري
من جهة أخرى، بثت الشركة تسجيلا مصورا لمحطة حقن أوباري «جهد 11/66 ك. ف».
وأشارت إلى أنها «إحدى المحطات الاستراتيجية التي دخلت الخدمة أخيراً بعد شحنها»، منوهة إلى أنها «تهدف إلى دعم التغذية الكهربائية لشبكة 66 ك. ف في المنطقة الجنوبية، وزيادة إمكانية تصريف الطاقة المنتجة بمحطة توليد أوباري عن طريق شبكة 66 ك. ف».
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