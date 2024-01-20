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شركة الكهرباء: استمرار أعمال صيانة دائرتي نقل الطاقة في البريقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 07:25 مساء
شركة الكهرباء: استمرار أعمال صيانة دائرتي نقل الطاقة في البريقة
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، استمرار العمل على صيانة دائرتي نقل الطاقة (البريقة رأس لانوف)، و(البريقة - سرت) ذات جهد 220 كيلو فولت والتي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العوامل الجوية.

ويتولى الأعمال شركة «الطاقة المستديمة» بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وصول  معدات وقطع غيار إلى محطة الرويس
كما أشارت الشركة إلى وصول شحنة من المعدات وقطع الغيار إلى موقع محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحة أن الشحنة جرى استخراجها الخميس الماضي عبر ميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة الدولي.

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وشملت الشحنة عمود توربين وقطع غيار، وذلك تمهيدا للبدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الرابعة والخامسة في محطة الرويس.

وهذه الأعمال جزء من عقد الصيانات مع شركة «سيمنس» الألمانية طويلة الأجل لوحدات التوليد بمحطة الرويس بالجبل الغربي.

من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
من صيانة دوائر نقل الطاقة الكهربائية في البريقة (الشركة العامة للكهرباء)
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