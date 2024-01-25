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«استيطان وتغيير هوية وحرب».. قناة «الوسط» تبث الحلقة الـ11 من «مئوية ليبيا» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 09:15 مساء
«استيطان وتغيير هوية وحرب».. قناة «الوسط» تبث الحلقة الـ11 من «مئوية ليبيا» الجمعة
غلاف الحلقة الحادية عشرة من سلسلة «مئوية ليبيا» التي تبث على قناة «الوسط» Wtv (بوابة الوسط)
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تبث قناة الوسط (WTV) الحلقة الحادية عشرة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق (6:05) مساء غدٍ الجمعة، على أن تعاد في الحادية عشرة مساءً.

وفي 24 ديسمبر المنقضي بدأت قناة الوسط (WTV) بث أولى حلقات سلسلتها التلفزيونية، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

وترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
- «مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«استيطان.. تغيير هوية.. حرب في الحبشة»
تصل السلسلة إلى «استيطان.. تغيير هوية.. حرب في الحبشة»، بعدما تناولت الحلقات السابقة الفترة العثمانية ومرحلة الحركة السنوسية ونضالاتها ثم التمهيد للاحتلال الإيطالي ونزهة إيطاليا في ليبيا التي لم تتحقق ووحدة المقاومة الوطنية و«حكومة في أجدابيا.. وجمهورية في طرابلس.. وفاشية في روما»، ومقاومة الداخل، والإبادة.

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