ضبط تاجري مخدرات يجلبان «الحشيش» من طبرق إلى بنغازي وسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط شخصين يمتهنان جلب وترويج المواد المخدرة نوع «حشيش» من مدينة طبرق إلى مدينتي بنغازي وسبها.

وأوقع أعضاء مكتب جمع الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية في الجهاز بمتهمين بعد إعداد كمين محكم لهما، وعثر بحوزتهما على 750 قطعة كبيرة من «الحشيش» يصل وزنها إلى 75 كيلوغراما، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

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وأخذ الأمن أقوال المتهمين، ثم استكملت ضدهما الإجراءات القانونية، وفق البيان.