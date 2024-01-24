ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بمنطقة عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة في منطقة عين زارة.

وأشارت المديرية في بيان إلى «ورود معلومات لأحد أعضاء التحري بالفرع من أحد المصادر الخاصة بوجود شخص ليبي الجنسية يدعي (أ .ع) مواليد 2000 يقيم بمنطقة عين زارة يتاجر بالمواد المخدرة».

مضبوطات مع المتهم بالاتجار بالمخدرات

وبعد عديد من المحاولات، توصل المصدر لاتفاق معه على شراء كمية من مخدر الحشيش بقيمة 100 دينار، وجرى ضبطه متلبسًا وبحوزته قطعتين من مخدر الحشيش و20 قرص ترامادول و5 أقراص (روج).

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جرى إحالة الموقوف إلى مدير نيابة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.