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ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 03:28 مساء
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالكفرة
كميات حبوب مخدرة مع المتهم، 23 يناير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
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أعلنت مديرية أمن الكفرة ضبط شخص متلبسا بالاتجار في 7471 قرصا من الحبوب المخدرة. 

وحسب المديرية في بيان، فقد أفادت تحريات مركز شرطة الكفرة عن شخص، يدعى «ص خ ح ر»، يروج المخدرات والمؤاثرات العقلية، وجرى تحديد مكان وجوده.

كمين لمروج المخدرات في الكفرة
ويوم الجمعة الماضي، أعد رجال التحريات والقبض بمركز شرطة المدينة كمينا مُحكما بإسناد من أعضاء المركز.

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وجرى إلقاء القبض على الجاني وبحوزته كمية الحبوب المخدرة. كما ضبطت مركبة نوع «هونداي سوناتا»، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وجرت إحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

كميات حبوب مخدرة مع المتهم، 23 يناير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
كميات حبوب مخدرة مع المتهم، 23 يناير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
كميات حبوب مخدرة مع المتهم، 23 يناير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
كميات حبوب مخدرة مع المتهم، 23 يناير 2023. (مديرية أمن الكفرة)
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