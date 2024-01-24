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ضبط متورط في جريمة خطف وقتل شرطي قبل 10 سنوات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 01:26 مساء
ضبط متورط في جريمة خطف وقتل شرطي قبل 10 سنوات بطرابلس
جريمة قتل. (تعبيرية: الإنترنت)
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ضبط أعضاء التحري بقسم التوثيق بمديرية أمن طرابلس أحد المتورطين في مقتل عضو بهيئة الشرطة العاملين بمركز شرطة الحي الصناعي في العام 2014، حين خطفته مجموعة مسلحة وعذبته ثم قتلته.

وتعرفت الأجهزة الأمنية على أفراد التشكيل العصابي، ونجحت في القبض على ثلاثة من التشكيل خلال العام 2017، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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ويوم الأحد الماضي، تمكن قسم التوثيق والمعلومات والتحري من ضبط المتهم الرابع، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسِب إليه، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة الخطف والتعذيب والقتل التي أمرت بإيداعه السجن.

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