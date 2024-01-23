الدبيبة: نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، التزام حكومته بإنهاء المرحلة الانتقالية، داعيا إلى التوصل لـ«قوانين انتخابية عادلة».

وقال الدبيبة: «شعار حكومة الوحدة الوطنية هو الذهاب إلى الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية»، حسب تصريح على صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وتابع: «نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا، ويكون فيها كل الليبيين سواسية، لتشكيل حكومة منتخبة تمثل كل الشعب الليبي».