الدبيبة: نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا...

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، التزام حكومته بإنهاء المرحلة الانتقالية، داعيا إلى التوصل لـ«قوانين انتخابية عادلة».
وقال الدبيبة: «شعار حكومة الوحدة الوطنية هو الذهاب إلى الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية»، حسب تصريح على صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.
وتابع: «نريد قوانين انتخابية عادلة لا تستثني أحدا، ويكون فيها كل الليبيين سواسية، لتشكيل حكومة منتخبة تمثل كل الشعب الليبي».
مبادرة باتيلي
وفي نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات، لكنه انتقد في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن مواقف بعض القادة الليبيين من المبادرة.
وقال باتيلي: «قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومته وأبدى استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية إلا أنه رفض مناقشة تغيير الحكومة، والمنفي أعرب عن دعمه الواضح لإنجاح الحوار. أما رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، فاشترط أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة»، بينما قدم تكالة «ثلاثة ممثلين لحضور الاجتماع على الرغم من رفضه مسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب»، في حين اشترط قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، مشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة.
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