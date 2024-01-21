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وفاة رضيع وإصابة امرأة وطفل جراء تصادم 3 سيارات بالنواحي الأربع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 04:58 مساء
وفاة رضيع وإصابة امرأة وطفل جراء تصادم 3 سيارات بالنواحي الأربع
إحدى السيارات في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
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أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع وفاة رضيع وإصابة امرأة وطفل من عائلة واحدة بجروح بليغة جراء حادث تصادم بين ثلاث سيارات وقع على طريق المرازيق صباح اليوم الأحد، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مديرية أمن النواحي الأربع عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «بتاريخ صباح اليوم الأحد حصل حادث اصطدام بين ثلاث مركبات بطريق المرازيق نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر 9 أشهر وإصابة امرأة إصابة بليغة دخلت على إثرها قسم العناية وإصابة بليغة لطفل آخر وهم من نفس العائلة».

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سبب الحادث
وأوضحت المديرية أن الحادث وقع نتيجة «السرعة الزائدة» عندما اجتازت مركبة نوع «بي إم دبليو» طريق المرازيق قادمة من الجنوب نحو الشمال في وقت غير مناسب» ما أدى إلى اصطدامها بمركبة نوع «تويوتا تندرا» كانت قامة في الاتجاه المقابل.

وأضافت المديرية أن التصادم تسبب في انحراف السيارة الثانية أقصى اليسار على طريق واصطدامها بمركبة ثالثة نوع «هيونداي» كانت تسير خلف المركبة الأولى «بي إم دبليو».

وطالبت مديرية أمن النواحي الأربع جميع المواطنين بضرورة تجنب السرعة الزائدة والالتزام بقواعد وآداب المرور تفاديًا لنزيف الدم وزهق الأرواح على الطرقات العامة.

إحدى السيارات في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
إحدى السيارات في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
إحدى السيارات في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
إحدى السيارات في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
إحدى السيارات في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
إحدى السيارات في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
شرطي في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
شرطي في موقع الحادث على طريق المرازيق، الأحد 21 يناير 2024. (مديرية أمن النواحي الأربع)
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