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الدبيبة يوجه بوضع آلية لتنفيذ المشاريع المتوقفة والخدمات العاجلة بمنطقة الدافنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 11:22 مساء
الدبيبة يوجه بوضع آلية لتنفيذ المشاريع المتوقفة والخدمات العاجلة بمنطقة الدافنية
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مديري الأجهزة التنفيذية، بوضع آلية واضحة لتنفيذ المشاريع المتوقفة، وتنفيذ الخدمات المستعجلة للمواطنين داخل نطاق الفرع البلدي الدافنية في مدينة مصراتة، وفق منصة «حكومتنا».

جاء توجيه الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين ببلدية مصراتة ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة، وأعيان وأهالي منطقة الدافنية، التي زارها اليوم الجمعة، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث مع أعيان وأهالي الدافنية سبل تسهيل الخدمات للمواطنين، وتوفير الاحتياجات اللازمة للفرع البلدي الدافنية.

المشاريع المتوقفة في الدفنية
وأكد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة منذ العام 2011، ضمن خطة «عودة الحياة».

وأوضحت منصة «حكومتنا» أن من بين المشاريع المتوقفة بمنطقة الدافنية: مشاريع البنية التحتية، وإيصال مياه النهر الصناعي إلى كافة المناطق وحفر الآبار للمناطق الزراعية؛ وتطوير المدارس؛ وتعبيد الطرق المتهالكة.

ورافق الدبيبة خلال زيارته إلى منطقة الدافنية كل من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووكلاء وزارتي الصناعة والزراعة، ورئيسي جهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيد مشروعات المواصلات، ومدير إدارة الإشراف بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع عدد من أهالي وأعيان منطقة الدافنية بمصراتة، الجمعة 19 يناير 2023. (حكومتنا)
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