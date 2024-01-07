الدبيبة يوجه بزيادة كميات الوقود ووضع آلية توزيع تضمن وصوله إلى بلديات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

وجَّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة شركة البريقة لتسويق النفط «بضرورة زيادة الكميات المستلمة من مستودع سبها النفطي، ووضع آلية توزيع تضمن وصولها لكل البلديات، حتى معالجة هذا الملف الشائك معالجة جذرية»، وفق منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل الدببية بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، عمداء 19 بلدية بالمنطقة الجنوبية هي: سبها والجفرة والقطرون وأوباري والشويرف وبراك وغات وتهالة ومرزق والعوينات وبنت بية وبرقن وتجرهي والشرقية وزلة وزويلة وأدري الشاطئ ووادي عتبة.

الدبيبة يجتمع مع عمداء 19 بلدية بالجنوب

وقالت منصة «حكومتنا» إن الدبيبة عقد اجتماعًا مع عمداء بلديات الجنوب بحضور وزراء الحكم المحلي والعمل والمالية المكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الأركان العامة، ووكيلي وزارتي النفط والغاز، والرياضة، ومدير إدارة التوزيع بشركة البريقة، ومديري جهازي تنفيذ مشروعات المواصلات والإسكان والمرافق، ومدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

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وأضافت أن وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، أكد في بداية الاجتماع جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات، مشيدًا بمتابعة الدبيبة الدورية لظروف البلديات والوقوف على مشاكلها من خلال لقاءاته معهم.

أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه بلديات الجنوب

وقدم عميد بلدية سبها، بلحاج علي بلحاج، أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه بلديات الجنوب، وأهمها نقص الوقود، وعدم وجود آلية فعالة تضمن توزيعه، من مستودع سبها النفطي، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المعتمدة في خطة التنمية والإفراجات المالية لعدد من القطاعات، ونقص الاهتمام والمتابعة لعدد من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات.

وطالب عميد بلدية سبها خلال الاجتماع، بـ«زيادة كميات الوقود وتوضيح آلية التوزيع من مستودع سبها إلى البلديات لإمكانية متابعتها»، والإشراع في تنفيذ عدد من الطرق المعتمدة في خطة التنمية، إلى جانب ملف الإفراجات المالية لعدد من القطاعات ببلدية الجنوب، وضرورة استيفائها من برامج التنمية المستدامة لمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة الاهتمام بتنفيذ محطة الصرف الصحي بسبها نظرًا للظروف التي تعانيها.

حلول جذرية لملف المحروقات بالجنوب

وقالت منصة «حكومتنا» إن الدبيبة أكد خلال الاجتماع «ضرورة وضع حلول جذرية لملف المحروقات، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب، وخلق بدائل في ملف الدعم ليستفيد منها المواطنون».

وأضافت المنصة الحكومية أن الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي بضرورة عقد اجتماعات فنية بين البلديات والأجهزة التنفيذية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمشروعات المستهدفة خلال العام الجاري.

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات الجنوب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات الجنوب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات الجنوب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات الجنوب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات الجنوب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)