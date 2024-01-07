مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة بداية من اليوم الأحد «نتيجة إغلاق الحقل من قِبل معتصمين».

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن الإغلاق أدى إلى توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، مضيفة أن المفاوضات لا تزال جارية حالياً «في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

والثلاثاء الماضي، أغلق محتجون في فزان حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم من قِبل السلطات المعنية.

بماذا يطالب المحتجون في حقل الشرارة؟

وتشمل مطالب المحتجين حل مشكلات ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، وهم الذين حملوا المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

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من جانبها، قالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي قام بالتنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، خلال لقائه عددا من عمداء بلديات الجنوب الخميس الماضي.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أمس السبت تحويل مليونين ونصف المليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها.