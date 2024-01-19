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بن قدارة يبحث التحديات أمام شركة البريقة وسير عمليات إمداد الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 01:02 مساء
بن قدارة يبحث التحديات أمام شركة البريقة وسير عمليات إمداد الوقود
بن قدارة خلال زيارته مقر شركة البريقة الرئيسي في طرابلس، 19 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة التحديات والمشكلات التي تواجه شركة البريقة لتسويق النفط.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمقر الشركة الرئيسي في طرابلس، حيث اطلع على سير عمليات الشركة التشغيلية والسعات التخزينية وعمليات إمداد الوقود، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وفي ختام الزيارة، أثنى بن قدارة على دور العاملين بشركة البريقة في التعامل مع التحديات التي تواجههم، مثمنا المجهودات المبذولة من قبلهم للنهوض بخدمات شركة البريقة وتقديم أفضل الخدمات.

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