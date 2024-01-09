البريقة: تجهيز وحدة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي في مستودع الهاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، بدء أعمال تنصيب وحدة التعبئة الفورية لأسطوانات غاز الطهي بمستودع الهاني النفطي، بقدرة إنتاجية تصل 4 آلاف أسطوانة يوميًا؛ دعمًا لوحدة التعبئة الفورية بطريق المطار.

وأضاف المسلاتي، في تصريح نقلته منصة حكومتنا على «فيسبوك»، أن الطاقة الإنتاجية لمستودع طرابلس النفطي تصل إلى 24 ألف أسطوانة يوميًا.

- افتتاح محطة لتعبئة اسطوانات الغاز الفورية في زليتن

توزيع 670 ألف لتر وقود في نطاق طرابلس الكبرى خلال 24 ساعة

وأفاد الناطق أن مستودع جنزور وزع 670 ألف لتر من وقود الديزل على 39 محطة وقود في نطاق طرابلس الكبرى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الثالث من ديسمبر الماضي، افتتحت شركة البريقة محطة لتعبئة أسطوانات الغاز الفورية في زليتن، بسعة إنتاجية 2500 أسطوانة يوميًا.