تقرير أميركي يفكك أبرز ما يميز «الفيلق الأفريقي» عن «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

سلط تقرير أميركي يتبع هيئة عسكرية رسمية الضوء على التسمية الجديدة لعمليات مجموعة «فاغنر» في أفريقيا التي أطلق عليها اسم جديد، لكن لا تزال تقوم على نفس المرتزقة الروس.

وأفادت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم» في عددها الأسبوعي أن مصير مجموعة فاغنر التي يكتنفها الغموض أصبح مجهولًا عقب مصرع رئيسها السابق يفغيني بريغوجين في أغسطس 2023، وقد كان صديقًا مقربًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم قاد ثورة «فاغنر» على الجيش الروسي في يونيو 2023، لكنها أُجهضت.

دلالة تسمية «الفيلق الأفريقي»

وأشار التقرير إلى تغيَّر اسم مجموعة «فاغنر» إلى «الفيلق الأفريقي»، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنها في خضم إعادة تنظيم تحت قيادة بوتين ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف.

ونقلت النشرية الأميركية عن الباحث فهد ميرزا في تقرير للشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، وهي مبادرة بحثية أكاديمية، قوله: «تاريخ مجموعة فاغنر حافل بالوحشية وجرائم الحرب».

وتوقع أن تستمر «فاغنر» في الانقسام وتتحول حتمًا إلى تنظيم متطرف، لكنه نوَّه إلى أن عملياتها في أفريقيا من المحتمل أن تظل تتسم بالاكتفاء الذاتي بغض النظر عن اسمها القديم أو الجديد.

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شبكة موسعة من الشركات الوهمية

ويقول: «لا يوجد أي كيان يُعرف بمجموعة فاغنر؛ وإنما هي شبكة موسعة من الشركات الوهمية والعملاء الغامضين الذين تتراوح خدماتهم من الحرب الشاملة إلى المؤسسات التي تضم متصيِّدي الإنترنت».

وتابع أنها «تستطيع تمويل نفسها، وتتمتع بالخبرة في التلاعب بالروايات الرائجة لتبدو وكأنها تنظر بعين العطف والرأفة، وعناصرها عبارة عن معتادي إجرام لا يمكنهم العودة إلى ديارهم بسلام».

وأوضح خبراء أن ما فعلته روسيا بتسمية «فاغنر» باسم يحاكي القوات التي كانت تابعة للنظام النازي في أفريقيا لن يغير عواقب ما تفعل في الدول التي تنشط فيها؛ حيث كان أدولف هتلر قد شكل قوات باسم «الفيلق الأفريقي» للقتال من أجل السيطرة على مساحات في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

أنشطة المرتزقة الروس في أفريقيا الوسطى

وتحدث التقرير عن قتال المرتزقة الروس في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، حيث «يستخرجون الذهب والماس والموارد الطبيعية الحيوية الأخرى مقابل الخدمات التي يقدمونها، ولا يتوقفون عن قتل وتعذيب وسرقة المدنيين الذين يعترضون طريقهم».

وأبلغ شهود عيان عن مجزرة استمرت خمسة أيام نفذها مرتزقة روس استولوا على منجم ذهب في أفريقيا الوسطى في بلدة كوكي يوم 22 أكتوبر 2023، ووصفها موقع «ديلي بيست» بأنها «أول فظائع كبرى ترتكبها القوات شبه العسكرية الروسية تحت قيادة الفيلق الأفريقي الجديد».

وفي أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر زار يفكوروف والفريق أول أندريه أفريانوف عدة بلدان أفريقية، منها بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وليبيا ومالي، لتأكيد الوجود الروسي خلال الفترة الانتقالية.

وزعمت المجلة إصدار الكرملين أوامر بتأمين الكثير من مناجم الذهب في أفريقيا الوسطى بالقوة وطرد المدنيين منها، وذلك ما ذكره ثلاثة مسؤولين حكوميين وعسكريين في أفريقيا الوسطى، وقالوا لموقع «ديلي بيست» إنهم حضروا اجتماعات مع رئيسها فوستين أرشانج تواديرا والوفد الروسي في سبتمبر.

وقال أحد كبار المسؤولين الحكوميين في أفريقيا الوسطى: «قالوا بوضوح إن روسيا تريد أن تباشر عمليات التعدين في مواقع في المناطق الشمالية والوسطى على الفور؛ ولم ينزعجوا وحتى عندما أعربنا لهم عن قلقنا حيال وجود متمردين مسلحين في هذه المناطق وخشيتنا أن يحدث صراع دموي».

وبعد أن أعادت روسيا تنظيم «فاغنر» لتصبح الجهاز العسكري الرسمي للحكومة الروسية، فإن هذا ينهي أيضًا قدرتها على التبرؤ المعقول من أعمال المرتزقة. وقالت «وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أن بوتين بات لا يكترث بعنصر الخداع، إذ يعلم أن ذلك الغطاء قد انكشف».