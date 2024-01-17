  • Alwasat News
Atwasat

اللافي وأورلاندو يبحثان سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 11:52 مساء
اللافي وأورلاندو يبحثان سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، الأربعاء 17 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو سبل معالجة الانسداد السياسي، ومشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، بحسب بيان للمجلس الرئاسي على «فيسبوك».

اللافي وأورلاندو  يناقشان آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية كافة بشأن الانتخابات
وأضاف البيان أن اللقاء ناقش سبل معالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال «آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية كافة لتحقيق تطلعات الليبيين في انتخابات ديمقراطية يشارك ويقبل بنتائجها الجميع».

ونقل البيان عن اللافي إشادته بدور الاتحاد الأوروبي الداعم لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدًا أن «مشروع المصالحة الوطنية هو الخيار الأمثل، لإعادة السلام والاستقرار، وتلبية تطلعات الليبيين بالوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية».

- أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا
- باتيلي: ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق في ليبيا

ملف المصالحة الوطنية
بدوره أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بـ«الخطوات التي قطعها المجلس الرئاسي، في ملف المصالحة الوطنية، وجمع كل الأطراف السياسية تحت راية المصالحة»، بحسب البيان.

والإثنين، اختتمت بمدينة زوارة أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

ويستعد المجلس الرئاسي لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في مدينة سرت في 28 أبريل المقبل، حيث يجرى تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، واختصاصاتها ونظامها الداخلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جريدة لبنانية: وفد ليبي يزور بيروت قريبا لتفعيل مذكرة قضائية
جريدة لبنانية: وفد ليبي يزور بيروت قريبا لتفعيل مذكرة قضائية
شاهد في «وسط الخبر»: المحكمة العليا ضد النواب مجددا.. وديوان المحاسبة ينتصر
شاهد في «وسط الخبر»: المحكمة العليا ضد النواب مجددا.. وديوان ...
المنفي والدبيبة يبحثان سبل معالجة انسداد العملية السياسية وضبط الإنفاق العام
المنفي والدبيبة يبحثان سبل معالجة انسداد العملية السياسية وضبط ...
شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم مستمر
شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم مستمر
«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا
«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
«الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء مركز لأطفال التوحد في زليتن
«الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء مركز لأطفال التوحد في زليتن...
اللافي وأورلاندو يبحثان سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا
اللافي وأورلاندو يبحثان سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا...
تبون يتلقى دعوة للمشاركة في «قمة برازافيل» بشأن ليبيا
تبون يتلقى دعوة للمشاركة في «قمة برازافيل» بشأن ليبيا...
«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا
«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا...
شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم مستمر
شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم ......
المزيد