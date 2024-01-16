باتيلي: ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، «الوضع المقلق السائد في ليبيا»، بحسب منشور لباتيلي على منصة «إكس».

وأكد المبعوث الأممي اتفاقهما، خلال لقاء عُقد اليوم الإثنين في طرابلس، على «ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة المستعصية».

وتابع باتيلي أن «المسؤولية السياسية والأخلاقية للقادة الليبيين تقتضي أن يعملوا على تلبية تطلعات شعبهم إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإدارة فعالة للموارد الوطنية»، مشددًا على ضرورة أن «يتحدث المجتمع الدولي بصوت موحد في دعم هذا المسعى».

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مبادرة باتيلي

وفي نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

لكن المبعوث الأممي انتقد، في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».