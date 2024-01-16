أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو إلى حل أي عقبات أمام إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، مشيرا إلى مخاطر تعثر العملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في العاصمة طرابلس، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الثلاثاء.

ترحيب بقبول تكالة دعوة باتيلي

ورحب السفير الأوروبي بقبول تكالة دعوة الممثل الخاص للأمين العامة للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، التي وجهها إلى الأطراف الرئيسية الخمسة للمشاركة في حوار لتجاوز النقاط الخلافية.

وأضاف: «كانت المخاطر المرتبطة بتعثر العملية السياسية من أجل استقرار ووحدة وسيادة ليبيا محور لقائي في طرابلس» مع تكالة.

- باتيلي: ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق في ليبيا

- أورلاندو يؤكد لباتيلي دعم جهوده لتجاوز حالة الجمود في ليبيا

- دعم مشترك لـ«الخماسية».. أورلاندو يعلن نتائج اجتماع السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي

وتابع: «أكدت من جديد تشجيع الاتحاد الأوروبي لجميع أصحاب المصلحة على تنحية المصالح الخاصة جانبا، والمشاركة بشكل بناء في جهود الوساطة لحل أي عقبات قائمة على طريق الانتخابات الوطنية لتجنب الانقسام العميق في البلاد».