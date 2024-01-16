  • Alwasat News
Atwasat

أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 02:14 مساء
أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا
لقاء تكالة وأورلاندو في طرابلس، 16 يناير 2024. (حساب السفير الأوروبي على إكس)
alwasat radio

دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو إلى حل أي عقبات أمام إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، مشيرا إلى مخاطر تعثر العملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في العاصمة طرابلس، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الثلاثاء.

ترحيب بقبول تكالة دعوة باتيلي
ورحب السفير الأوروبي بقبول تكالة دعوة الممثل الخاص للأمين العامة للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، التي وجهها إلى الأطراف الرئيسية الخمسة للمشاركة في حوار لتجاوز النقاط الخلافية.

وأضاف: «كانت المخاطر المرتبطة بتعثر العملية السياسية من أجل استقرار ووحدة وسيادة ليبيا محور لقائي في طرابلس» مع تكالة.

باتيلي: ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق في ليبيا
أورلاندو يؤكد لباتيلي دعم جهوده لتجاوز حالة الجمود في ليبيا
دعم مشترك لـ«الخماسية».. أورلاندو يعلن نتائج اجتماع السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي

وتابع: «أكدت من جديد تشجيع الاتحاد الأوروبي لجميع أصحاب المصلحة على تنحية المصالح الخاصة جانبا، والمشاركة بشكل بناء في جهود الوساطة لحل أي عقبات قائمة على طريق الانتخابات الوطنية لتجنب الانقسام العميق في البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«هيومن رايتس» تدعو لبنان إلى إطلاق هانيبال القذافي: محتجز ظلما منذ 9 سنوات
«هيومن رايتس» تدعو لبنان إلى إطلاق هانيبال القذافي: محتجز ظلما ...
عون يبحث مع سفير بريطانيا مساعي زيادة إنتاج النفط والغاز في ليبيا
عون يبحث مع سفير بريطانيا مساعي زيادة إنتاج النفط والغاز في ليبيا
تركيا تعرض مساهمتها بمشروعات البنية التحتية للطاقة ونقل الكهرباء في ليبيا
تركيا تعرض مساهمتها بمشروعات البنية التحتية للطاقة ونقل الكهرباء ...
أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا
أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
مسؤول سابق بـ«المركزي»: البديل النقدي للدعم غير كاف.. والمواطن سيعاني تضخما جديدا
مسؤول سابق بـ«المركزي»: البديل النقدي للدعم غير كاف.. ......
بدء حملة إزالة أجهزة مقويات الإشارة غير القانونية في طرابلس لتحسين الاتصالات
بدء حملة إزالة أجهزة مقويات الإشارة غير القانونية في طرابلس ......
في قمة ليبيا للطاقة.. إعلان عطاءات قبل نهاية 2024 ودعوة لاستثمار الأصول المجمدة في النفط
في قمة ليبيا للطاقة.. إعلان عطاءات قبل نهاية 2024 ودعوة ......
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...
أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا
أورلاندو يبحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا...
المزيد