رفع الدعم ...قضية الساعة..والحوار الوطني هو الحل!

القاهرة - بوابة الوسط

مرتدياً الزي الوطني ، في علامة مؤكدة على حميمية الحوار بين أبناء الوطن الواحد، في كلمته خلال مشاركته في النسخة الثالثة من فعاليات ملتقى مخاتير المحلات في ليبيا ، اليوم الأربعاء، ولم لا وهناك ثلاثة تحديات.. ربما تحتاج إلى ثلاثة حلول على الأقل.

والتحدي الأول ، يكمن في شعور المواطنينن بأن الأيام المقبلة تحمل إليهم ارهاصات جديدة نحو غول الغلاء في الأسعار، وبالتالي فإحتياجاتهم المعيشية على المحك، في وقت يررون فيه أن دخولهم محدودة. والتحدي الثاني، في محاولة الحكومة معالجة تلك القضية الشائكة الحساسة، التي تعاني منها أية دولة تتجه نحو رفع الأسعار أو رفع الدعم عن المواطنين. أما التحدي الثالث ، فيتمثل في جملة ظروف سياسية، على رأسها التباينات المختلفة بين الأطراف الليبية، وطرق الحل الشائك، وظروف إقتصادية تتمثل في إشكالية النفط ، والتي ينطبق عليها صفة «الثروة المخنوقة»، التي لو إنفرجت حلولها ستلقي بظلالها الوارفة على الجميع ، دولة وشعباً، وهو ما يتطلب الوصول إلى أفضل معالجة لهذا الملف.

وعندما قال الدبيبة في كلمته اليوم ، إنه منفتح على استقبال آراء الجميع فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن الوقود وإحلال بدائل لها ، فهو يقطع الطريق ليس فقط على المهربين، عندما رأى أن مشكلة الدعم تراكمت على مدار 50 سنة ، وأهدرت بسببها نحو 60 مليار دينار ليبي ، مضيفا أنها تذهب إلى خارج الحدود تذهب ووراء البحار، ولا تعود على المواطن الليبي بالفائدة، وهو بمثابة «مشروع وطني » من جانب الحكومة الموقتة.. إلى أن يقضي الله أمراَ كان مفعولا..! وإعتبر الدبيبة أن «دعم المحروقات «بات عبئاً على الميزانية العامة، وأرهق الدولة والمواطن، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة».

حوار وطني ...وبدائل لإحتواء الرأي العام

وفي محالة إحتواء الرأي العام طرح بديلا يتمثل في أولاً: منح المواطن مبلغًا ماليًا أو كوبونًا، وثانياً، الترحيب الكامل بالأراء كافة في حوار وطني مفتوح أو استطلاع عام للرأي. وفي الجهة المقابلة ، يرى كثيرون ومنهم مسئولون سابقون حسب تصريحات منقولة عنهم، في الجهاز المصرفي أن البديل البديل النقدي للدعم سيكون غير كاف.. وأن المواطن سيعاني تضخما جديدا، وزيادة المخاوف من أن إلغاء الدعم سيرفع أسعار الوقود لأكثر من 200%.

الحكومة المؤقتة تستبق خطوتها « الجريئة»

واستبقت الحكومة المؤقتة خطوتها « الجريئة» باطلاق أطلقت حكومة الدبيبة السبت الماضي ما أسمته الاستعلام الوطني ، ، السبت الماضي ، حول «إصلاح سياسة الدعم على المحروقات»؛ فيما لم يجر تحديد القيمة المالية لكل مواطن.

وصاحب ئلك تأكيد مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة دراسة ملف المحروقات بوزارة المالية وسام الساعدي أن الحكومة لم تقرر حتى الآن القيمة المستحقة في حال تقرر رفع الدعم عن المحروقات ولا تزال تعمل على دراسة هذه العملية من جميع جوانبها. وهذا الأمر في حد ذته يؤكد حرص الحكومة على محاولة إجتواء وتقدير الرأي العام وحالة المواطنين المعيشية وسط كل تلك التحديات، موضحاً أن الفئة المستحقة للدعم هي «الفئة المحتاجة» التي سيجري تعويضها بمقابل مادي يناسب احتياجاتها، مشيراً إلى مخاوف المواطنين من «انخفاض القوة الشرائية» وعدم الثقة في الحكومة وإجراءاتها بشأن الإصلاح الاقتصادي.

«لغة التواصل» الوطني

ودعم ذلك تأكيد «لغة التواصل» الوطني من خلال قيام مركز الاتصال المحلي، التابع لوزارة الحكم المحلي، إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يُمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.

ورأي الخبراء والمختصون أنمهم جزء من تلك الأشكالية، التي تصب في خانة الإفادة الوطنية ، وحذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من استبدال الدعم النقدي بدعم الوقود قبل مراجعة سياسات توزيع الدخل، والحد من تضخم الإنفاق العام غير الإنتاجي.

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وقال أبوسنينة الذي شغل منصب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد إن «نسبة كبيرة من المواطنين لا يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور، بينما لا تكفي رواتب آخرين لمواجهة تكلفة المعيشة»، مشيراً إلى أن هذا القطاع من المواطنين «في حاجة إلى دعم كل ما يستهلكونه من سلع وخدمات»

متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الليبية

والشهر الماضي، كشفت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري للعام 2022-2023 أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الليبية 3094.5 دينار، من بينها 1250.5 دينار .%.40.4 على المواد الغذائية، بنسبة

وأشار أبوسنينة إلى أن الاقتصاديين أول من نادوا بإصلاح الدعم إصلاحاً اقتصادياً لا يؤدي إلى الإضرار بفئة عريضة من المواطنين، وتعريض مستوى معيشتهم للتدهور، إذ طالبوا بالرفع التدريجي للدعم، والتعويض العادل للمواطنين من خلال توفير البديل النقدي.

وأظهرت توقعات أولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، نشرتها الأربعاء في تقريرها الشهري، «نموا قويا» يشهده الطلب على النفط في 2025 نحو مستوى قياسي جديد.

وسيستهلك العالم 106.2 مليون برميل نفط في المتوسط يوميا مقارنة بتقديرات تبلغ 104.4 مليون في العام 2024 و102.1 في العام 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».

وهذه التوقعات تجعل الطلب على النفط عند مستوى قياسي جديد، على الرغم من دعوات خبراء المناخ إلى تقليل استهلاك الوقود الاحفوري، أكبر المساهمين في ارتفاع حرارة الأرض.

وذكرت المنظمة في هذا التقرير أن «التوقعات الأولية لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2025 تفيد بنمو قوي بـ1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي» (مقارنة بالعام 2024).

إشكالية ثروة النفط

أما على صعيد ثروة النفط ، شبه المعطلة على خلفيةالتباينات السياسية والسيطرة الأمنية في مناطق توافر حقول النفط، فإنها تتطلب الإتجاه نحو التجاوب مع المصالحة التي تبذذهل الأطراف الدولية ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خاصة أن النمو العالمي على طلب النفط يتأثر جدياً بالانتاج المنخفض من جانب كلا من ليبا ونيجيريا بسبب النواعات الداخلية.حجم الخط

وخلص مسح أجرته "رويترز" إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في أبريل الماضي جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.58 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفعت حالة القوة القاهرة التي سبق وأعلنتها في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي، وحذرت من أن «موجة مؤلمة من الإغلاقات» بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها..

زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا

وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل من قبل أعضاء "أوبك+"، منها نحو 254 ألف برميل يوميا يتقاسمها منتجو أوبك العشرة الذين يشملهم الاتفاق.

ووفقا لمسوح لـ"رويترز"، يقل الإنتاج عن الزيادات التي تم التعهد بها من أكتوبر إلى مارس، مع استثناء فبراير، إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات، وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة.

نتيجة لذلك، يضخ أعضاء أوبك العشرة أقل بكثير مما نص عليه الاتفاق. ووجد المسح أن امتثال أوبك للتخفيضات التي تعهدت بها بلغ 164% مقابل 151% في مارس.

ولطل تلك الأسباب فلا بديل للحكومة الموقتة وحتى الرأي العام الداخلي في ليبيا سوى اللجوء العاجل للحوار الوطني والمصالحة، كحلول تحقق الإنسجام المأمول للإستقرار السياسي، والإقتصادي، والإجتماعي في ليبيا.