الدبيبة يشهد فعاليات النسخة الثالثة لملتقى مخاتير محلات ليبيا بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة لملتقى مخاتير محلات ليبيا 2024، بمجمع قاعات غابة النصر في مدينة طرابلس تحت شعار «مخاتير ليبيا.. وحدة وطن».

وتحدَّث الدبيبة خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الذي تستضيفه وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن رفع الدعم عن الوقود ومشروع ورؤية الحكومة في هذا الشأن.

ونظَّم وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، أمس الثلاثاء، حفل استقبال لمختاري المحلات المشاركين في الملتقى، ومأدبة عشاء، وقدمت خلاله فرقة العاصمة للمألوف والموشحات لوحات فنية ووصلات غنائية، كما قُدِّم عدد من القصائد والأشعار.

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ورحب التومي في كلمته أمس بمخاتير المحلات المشاركين، مؤكدًا على اللحمة الوطنية التي جسدها مخاتير المحلات المتواجدون، مثمنًا دورهم في توحيد الصف ونبذ الفرقة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

حلحلة مشاكل مخاتير المحلات

كما أكد التومي الدور المنوط بمخاتير المحلات والصعوبات التي تواجههم في أعمالهم، مشيرًا إلى توصيات رئيس الحكومة بضرورة الاهتمام بمخاتير المحلات، وتسوية معظم المشاكل التي تواجه عمل المخاتير وتسوية أوضاعهم، وتجهيز المكاتب وما تحتاجه لتقديم الخدمات للمواطنين، واعدًا إياهم بحلحلة المشاكل والصعوبات.

كما استمع وزير الحكم المحلي إلى جملة من الاستفسارات والملاحظات التي قدمها عدد من المخاتير والمتعلقة بمشاكل إدارية ومالية.

النسخة الثالثة لملتقى مخاتير المحلات في ليبيا، الأربعاء 2024. (وزارة الحكم المحلي)