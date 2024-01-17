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الدبيبة: سنعطي للمواطن ثمن البنزين مبلغًا ماليًا أو كوبونًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 06:37 مساء
الدبيبة: سنعطي للمواطن ثمن البنزين مبلغًا ماليًا أو كوبونًا
الدبيبة متحدثا إلى مخاتير المحلات خلال النسخة الثالثة من ملتقاهم في طرابلس، الأربعاء 17 يناير 2024. (فيديو)
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أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة ستمنح المواطنين ثمن البنزين سواء كان ذلك «مبلغًا ماليًا أو كوبونًا»، معربًا عن استعداده لاستقبال جميع الآراء من جميع المواطنين في هذا الشأن.

وقال الدبيبة في كلمته خلال مشاركته في النسخة الثالثة من فعاليات ملتقى مخاتير المحلات في ليبيا المقام بمجمع قاعات غابة النصر بطرابلس «سنعطي للمواطن ثمن البنزين سواء كان مبلغًا ماليًا أو كوبونًا، حتى لا يستفيد المهربون من مدخرات الليبيين».

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ورأى الدبيبة أن «مشكلة الدعم تراكمت على مدار 50 سنة حتى استغلت»، معتبرًا أنه «لا يعقل أن نصرف 60 مليارًا على الدعم وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار، ولذلك مشروعنا هو منع المهربين وإيصال البنزين إلى المواطنين فقط، سواء كان بمبلغ مالي أو كوبون، ولكن لا يعقل السماح هكذا لتهريب وقودنا واستغلال ثرواتنا ومواردنا».

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