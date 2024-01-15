حكومة الدبيبة تنوي إرسال وفد اقتصادي إلى موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج عن الاستعداد لإرسال وفد ليبي إلى روسيا لتطوير المناقشات حول القضايا التجارية والاقتصادية.

وجاء الإعلان خلال مناقشة الحويج مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر أغانين آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدولتين وفق ما نقلت سفارة موسكو في طرابلس. وأشار الجانبان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تفعيل التعاون بين غرف التجارة والصناعة بين ليبيا وروسيا.

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وعبّر وزير الاقتصاد عن الاستعداد لإرسال وفد ليبي إلى موسكو لتطوير المناقشات حول القضايا التجارية والاقتصادية مع الهياكل والمؤسسات الروسية ذات العلاقة.

ويوم السبت الماضي، كشفت السفارة الروسية في ليبيا في بيان عن لقاء السفير حيدر أغانين مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي للتباحث بشكل معمق بشأن قضايا العملية السياسية الليبية والمصالحة الوطنية. كما أشاد اللافي بموقف روسيا من الأوضاع في قطاع غزة.