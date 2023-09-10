السفير الروسي يشيد بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، حيدر رشيد عبدالله أغانين، بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، وذلك خلال لقائه مع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير بمقر المصرف في طرابلس، اليوم الأحد.

وناقش الكبير خلال لقائه في مكتبه بمقر المصرف مع السفير الروسي الأوضاع الاقتصادية العالمية بحضور المستشار بالسفارة الروسية لدى ليبيا ألدار يافاروف، بحسب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

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وعقد الصديق الكبير خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات، شملت السفير الأميركي لدى ليبيا ريشارد نورلاند، وسفير فرنسا مصطفى مهراج، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الكبير ونائبه في بنغازي مرعي البرعصي، «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقداه بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بحضور مديري الإدارات ومستشاري المصرف في طرابلس وبنغازي.

لقاء الكبير مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الأحد 10 سبتمبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)