طوارئ في شحات ومناشدة بالتدخل العاجل بسبب الأمطار الغزيرة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أعلن المجلس البلدي شحات حالة الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت الشوارع وبعض الأحياء ارتفع فيها منسوب المياه، كما طلب تدخلًا عاجلًا للمساعدة من السلطات المعنية.

إخلاء بعض المناطق في شحات

وعقد عميد البلدية عيد الصابر اجتماعًا طارئًا مع مدير أمن مديرية شحات والأجهزة الأمنية لاستعراض الشكاوي الواردة بسبب الأمطار الغزيرة بمدينة شحات والمناطق المجاورة لها، كما أجروا جولة ميدانية لإخلاء بعض الأحياء التي غمرتها المياه.

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وباشرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بشحات وأصحاب الآليات الثقيلة فتح المسارات وتسليك العبارات ومصارف مياه الأمطار، مناشدين الحكومة الليبية بالتدخل العاجل ودعم بلدية شحات ومناطق الجبل الأخضر.

وظهرت مقاطع مصورة انجراف الطريق الرابط بين شحات وسوسة الذي جرفته السيول والفيضانات بسبب العاصفة «دانيال»، والتي جرى ترميمها في السابق من قبل متطوعين.

مياه الأمطار تغمر بعض الشوارع في شحات، السبت 13 يناير 2024 (الإنترنت)

مياه الأمطار تغمر بعض الشوارع في شحات، السبت 13 يناير 2024 (الإنترنت)