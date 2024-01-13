أمين «منظمة منتجي البترول الأفريقية»: ليبيا ضمن أكبر 10 دول بالعالم في مجال الطاقة المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لـ«منظمة منتجي البترول الأفريقية» عمر فاروق إبراهيم إن ليبيا سيكون لها دور في مجال الطاقة في القارة السمراء مستقبلًا.

وأضاف إبراهيم، خلال مشاركته في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة في طرابلس، اليوم السبت، أن «الطاقة المتجددة مهمة في رؤية ليبيا للمستقبل، فهي من بين الدول العشرة الأكبر حول العالم في هذا المجال».

وأشار إلى أن ليبيا يمكنها أن تلعب دورًا أكبر بما لديها من إمكانات تسمح لها بذلك على المستوى العالمي.

من جانبه، قال وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون إن الدولة الليبية بدأت في الاستقرار وبدأت التوجه نحو التنمية مستفيدة بإمكاناتها في النفط والغاز.

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وأضاف عون أن ليبيا تملك مصادر متعددة للطاقة منها الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى المشاركة مع جميع الشركاء لمواصلة التنمية.