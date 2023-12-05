تقرير دولي: خطط ليبية لتنمية قدرة شبكة الكهرباء بـ«الشمس» و«الرياح»

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى ليبيا إلى الالتزام بلعب دور محوري في السوق الدولية بتزويد أوروبا بالطاقات المتجددة، فيما تعمل على جعلها محورا رئيسيا لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بحلول العام 2030.

وسلط تقرير شركة «إنرجي كابيتال آند باور» الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء، على الإمكانات الكبيرة للتحول نحو الطاقة المتجددة في ليبيا، إذ 88% من أراضي البلاد الشاسعة صحراوية، ووفق تحليل بيانات متوسط سرعة الرياح تتراوح ما بين 6 و7.7 متر في الثانية على ارتفاع 40 مترا فوق مستوى سطح الأرض، مما يؤكد إمكانات طاقة الرياح القوية في البلاد.

وفيما يتعلق بإمكانات الطاقة الشمسية، تتمتع ليبيا بحوالي 3200 ساعة سطوع سنوية ومتوسط إشعاع يبلغ 6 كيلووات في الساعة لكل متر مربع في اليوم. وللإشارة فإن كل كيلومتر مربع من صحراء ليبيا يتلقى طاقة شمسية تعادل 1.5 مليون برميل من النفط الخام سنويا كما يوضح التقرير الدولي.

وبموجب خطتها الاستراتيجية للطاقة المتجددة 2013-2025، تهدف الحكومة الليبية إلى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10% في مزيج الطاقة بحلول العام 2025 و30% بحلول العام 2030. وتوقعا للزيادة في احتياجات الطاقة، أطلق جهاز الطاقات المتجددة في ليبيا عديد المشاريع الطموحة لتنمية قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء.

وقد تركزت الجهود في الغالب على مشاريع الطاقة الشمسية، مثل محطة بني وليد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاوات، والتي من المقرر أن يبدأ تشييدها في العام 2024 والتشغيل التجاري في العام 2025. ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 115 ميغاوات في تاغوراء ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات في الكفرة هي أيضا في مرحلة البناء.

تسهيل استثمارات الطاقة المتجددة

ووفق «إنرجي كابيتال آند باور»، لتسهيل استثمارات الطاقة المتجددة، أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع لاعبين عالميين في مجال الطاقة. ففي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في العام 2021، وقع جهاز الطاقات المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة «توتال إنرجي»، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء الليبية، لتطوير محطة السدادة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاوات.

ومن المتوقع أن يكون المشروع الأكبر في البلاد، حيث يستفيد من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتطورة بما يصل إلى 1.2 مليون لوح شمسي ويولد 152 تيراواط/ساعة سنويا. وأعربت شركة توتال الفرنسية عن ثقتها في التعامل مع الإطار التنظيمي الحالي في ليبيا، مؤكدة على التزام المشروع بتوفير طاقة أنظف وأكثر موثوقية.

مشروع تاورغاء للطاقة الشمسية

وفي فبراير الماضي، شرع جهاز الطاقات المتجددة الليبي في مشروع آخر جدير بالملاحظة -وهو مشروع تاورغاء للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغاوات- بالشراكة مع اتحاد شركات ألمانية ومعهد فراونهوفر الألماني للطاقة الشمسية. وسيكون المشروع، المقرر تسليمه في العام 2025، بمثابة نموذج لمشاريع الطاقة الشمسية التجريبية الأخرى. وكانت الجهات المعنية قد قامت بزيارة ميدانية في أبريل الماضي لمناقشة المشروع بهدف استكمال الدراسات الأولية كافة.

وتشمل المشاريع الأخرى التي يقودها القطاع الخاص تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في غدامس، وتهدف مذكرة التفاهم الأخيرة بين شركة «ألفا ظبي» القابضة ومقرها الإمارات العربية المتحدة والشركة العامة للكهرباء إلى بناء محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية في ليبيا، بقدرة مستهدفة تبلغ 2 غيغاوات.

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يشار إلى أن رؤية ليبيا لقطاع الطاقة المتجددة لديها تتجاوز حدودها وتهدف إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة شمال أفريقيا إلى أوروبا. وفي يونيو الماضي، وقعت البلاد مذكرة تفاهم مع مالطا تحدد خططا لمشروع ربط الطاقة المتجددة بين البلدين من شأنه تسهيل صادرات الطاقة الشمسية إلى مالطا، مع إمكان التوسع إلى وجهات أخرى.

وأكد وزير النفط والغاز محمد عون على قدرة البلاد على تزويد أوروبا بالطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات المشتركة بالمسؤولية البيئية وخفض انبعاثات الكربون. وقال التقرير إنه يمكن أن يمهد هذا التطور الطريق لمزيد من تجارة الطاقة بين ليبيا وأوروبا، بما يتماشى مع سعي القارة للحصول على مصادر جديدة للطاقة.