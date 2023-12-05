  • Alwasat News
Atwasat

تقرير دولي: خطط ليبية لتنمية قدرة شبكة الكهرباء بـ«الشمس» و«الرياح»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 12:21 مساء
تقرير دولي: خطط ليبية لتنمية قدرة شبكة الكهرباء بـ«الشمس» و«الرياح»
مراسم التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة بين شركة الكهرباء و«إي جي» للطاقة البديلة، الخميس 7 يوليو 2022. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

تسعى ليبيا إلى الالتزام بلعب دور محوري في السوق الدولية بتزويد أوروبا بالطاقات المتجددة، فيما تعمل على جعلها محورا رئيسيا لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بحلول العام 2030.

وسلط تقرير شركة «إنرجي كابيتال آند باور» الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء، على الإمكانات الكبيرة للتحول نحو الطاقة المتجددة في ليبيا، إذ 88% من أراضي البلاد الشاسعة صحراوية، ووفق تحليل بيانات متوسط سرعة الرياح تتراوح ما بين 6 و7.7 متر في الثانية على ارتفاع 40 مترا فوق مستوى سطح الأرض، مما يؤكد إمكانات طاقة الرياح القوية في البلاد.

وفيما يتعلق بإمكانات الطاقة الشمسية، تتمتع ليبيا بحوالي 3200 ساعة سطوع سنوية ومتوسط إشعاع يبلغ 6 كيلووات في الساعة لكل متر مربع في اليوم. وللإشارة فإن كل كيلومتر مربع من صحراء ليبيا يتلقى طاقة شمسية تعادل 1.5 مليون برميل من النفط الخام سنويا كما يوضح التقرير الدولي.

وبموجب خطتها الاستراتيجية للطاقة المتجددة 2013-2025، تهدف الحكومة الليبية إلى مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10% في مزيج الطاقة بحلول العام 2025 و30% بحلول العام 2030. وتوقعا للزيادة في احتياجات الطاقة، أطلق جهاز الطاقات المتجددة في ليبيا عديد المشاريع الطموحة لتنمية قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء.

وقد تركزت الجهود في الغالب على مشاريع الطاقة الشمسية، مثل محطة بني وليد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاوات، والتي من المقرر أن يبدأ تشييدها في العام 2024 والتشغيل التجاري في العام 2025. ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 115 ميغاوات في تاغوراء ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات في الكفرة هي أيضا في مرحلة البناء.

تسهيل استثمارات الطاقة المتجددة
ووفق «إنرجي كابيتال آند باور»، لتسهيل استثمارات الطاقة المتجددة، أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع لاعبين عالميين في مجال الطاقة. ففي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في العام 2021، وقع جهاز الطاقات المتجددة مذكرة تفاهم مع شركة «توتال إنرجي»، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء الليبية، لتطوير محطة السدادة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاوات.

ومن المتوقع أن يكون المشروع الأكبر في البلاد، حيث يستفيد من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتطورة بما يصل إلى 1.2 مليون لوح شمسي ويولد 152 تيراواط/ساعة سنويا. وأعربت شركة توتال الفرنسية عن ثقتها في التعامل مع الإطار التنظيمي الحالي في ليبيا، مؤكدة على التزام المشروع بتوفير طاقة أنظف وأكثر موثوقية.

مشروع تاورغاء للطاقة الشمسية 
وفي فبراير الماضي، شرع جهاز الطاقات المتجددة الليبي في مشروع آخر جدير بالملاحظة -وهو مشروع تاورغاء للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغاوات- بالشراكة مع اتحاد شركات ألمانية ومعهد فراونهوفر الألماني للطاقة الشمسية. وسيكون المشروع، المقرر تسليمه في العام 2025، بمثابة نموذج لمشاريع الطاقة الشمسية التجريبية الأخرى. وكانت الجهات المعنية قد قامت بزيارة ميدانية في أبريل الماضي لمناقشة المشروع بهدف استكمال الدراسات الأولية كافة.

وتشمل المشاريع الأخرى التي يقودها القطاع الخاص تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في غدامس، وتهدف مذكرة التفاهم الأخيرة بين شركة «ألفا ظبي» القابضة ومقرها الإمارات العربية المتحدة والشركة العامة للكهرباء إلى بناء محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية في ليبيا، بقدرة مستهدفة تبلغ 2 غيغاوات.

السفارة الأميركية: ليبيا توفر 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035

يشار إلى أن رؤية ليبيا لقطاع الطاقة المتجددة لديها تتجاوز حدودها وتهدف إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة شمال أفريقيا إلى أوروبا. وفي يونيو الماضي، وقعت البلاد مذكرة تفاهم مع مالطا تحدد خططا لمشروع ربط الطاقة المتجددة بين البلدين من شأنه تسهيل صادرات الطاقة الشمسية إلى مالطا، مع إمكان التوسع إلى وجهات أخرى.

وأكد وزير النفط والغاز محمد عون على قدرة البلاد على تزويد أوروبا بالطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات المشتركة بالمسؤولية البيئية وخفض انبعاثات الكربون. وقال التقرير إنه يمكن أن يمهد هذا التطور الطريق لمزيد من تجارة الطاقة بين ليبيا وأوروبا، بما يتماشى مع سعي القارة للحصول على مصادر جديدة للطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
تقرير دولي: خطط ليبية لتنمية قدرة شبكة الكهرباء بـ«الشمس» و«الرياح»
تقرير دولي: خطط ليبية لتنمية قدرة شبكة الكهرباء بـ«الشمس» ...
هل تستمر تبعية شركة الجوف للدولة؟.. سؤال حائر بين عون والدبيبة
هل تستمر تبعية شركة الجوف للدولة؟.. سؤال حائر بين عون والدبيبة
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. والإنفاق الموازي يتجاوز 15 مليار دينار
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. والإنفاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
المزيد
حكومة حماد تتفاوض مع شركة صينية لإنشاء مشاريع في عدد من البلديات
حكومة حماد تتفاوض مع شركة صينية لإنشاء مشاريع في عدد من ......
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
«إيكونوميست»: طرابلس ضمن أرخص المدن في العالم على الرغم من التضخم
«إيكونوميست»: طرابلس ضمن أرخص المدن في العالم على الرغم من ......
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. والإنفاق الموازي يتجاوز 15 مليار دينار
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. ......
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها...
المزيد