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السفارة الأميركية: ليبيا توفر 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 04:37 مساء
السفارة الأميركية: ليبيا توفر 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035
عدد من المشاركين في مؤتمر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول قطاع الكهرباء في ليبيا الذي عقد في تونس نوفمبر 2023. (السفارة الأميركية)
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توقعت السفارة الأميركية أن توفر ليبيا «20% من احتياجاتها للكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035»، معتبرة أن هذا التحول «سيمثل خطوة اقتصادية استراتيجية».

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في تدوينة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ليبيا تبنت استراتيجيتها الوطنية الأولى للطاقة المتجددة في أكتوبر الماضي بدعم كبير من سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

خطوة اقتصادية استراتيجية
وأوضحت السفارة الأميركية أنه «وفقًا للاستراتيجية، ستوفر ليبيا على الأقل 20٪ من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2035»، متوقعة أن «هذا التحول سيمثل أيضًا خطوة اقتصادية استراتيجية، لأن دعم الطاقة في ليبيا يمثل 30% من الإنفاق الحكومي سنويًا».

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ونظمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤتمرا حول قطاع الكهرباء في العاصمة التونسية حضره وزير التخطيط المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الزيداني، وكذلك القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، بحسب ما أعلنته السفارة عبر حسابها على منصة «إكس» في 10 نوفمبر الماضي.

تحديث قطاع الطاقة في ليبيا
وقال القائم بالأعمال الأميركي لدى ليبيا جيريمي برنت إن «دعم الولايات المتحدة الفني يهدف إلى مساعدة ليبيا على تحديث قطاع الطاقة وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم الخدمات».

وفي 31 يوليو الماضي، أعلن مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا، جون كارديناس، أن هناك مساعدات إلى ليبيا من أجل زيادة توليد الطاقة الكهربائية، وإدماج الطاقة المتجددة، وتخفيض الاستهلاك لضمان استمرار تدفق الطاقة في البلاد لسنوات.

ولفت «كارديناس» إلى المشروعات التي تدعمها الوكالة الأميركية في ليبيا مثل إصلاح الطرق، وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلًا عن بناء الملاعب، وترميم الأسواق، وإقامة مراكز عمليات طوارئ صحية.

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