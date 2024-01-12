تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع طريق حي الأندلس البحري (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» استمرار تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع طريق حي الأندلس البحري والمنفذة من قبل شركة الأشغال العامة.

وأوضح بيان للحكومة اليوم الجمعة أن المرحلة السادسة من جزيرة أجنحة الشاطئ إلى كوبري العمال، فيما جرى رش مادة التشريب MCO، وتركيب أعمدة إنارة للطريق، وتسوية الأرض بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

الطريق يتجاوز 9 كيلو مترات

يبلغ طول الطريق 9 آلاف و370 مترا، وبعرض 16 مترا، ويمتد من جزيرة سوق الثلاثاء شرقا حتى جنزور غربا.

وفي 12 نوفمبر الماضي، جرى فرش طبقة الأسفلت الأولى باتجاه جزيرة شارع البريد ضمن المشروع الذي يتبع مكتب الجبل الغربي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان.

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وكذلك جرى وضع طبقة الأساس الحبيبي بشارع طيبة ضمن مشروع المرافق المتكاملة لمدينة غريان بطول 1170 مترا.

من أعمال المرحلة السادسة من مشروع طريق حي الأندلس البحري (شركة الأشغال العامة طرابلس)

من أعمال المرحلة السادسة من مشروع طريق حي الأندلس البحري (شركة الأشغال العامة طرابلس)

من أعمال المرحلة السادسة من مشروع طريق حي الأندلس البحري (شركة الأشغال العامة طرابلس)

من أعمال المرحلة السادسة من مشروع طريق حي الأندلس البحري (شركة الأشغال العامة طرابلس)