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فتح الطريق الرابط بين «الساحلي» و«الرئيسي» عند مفترق الرتيمي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 03:50 مساء
فتح الطريق الرابط بين «الساحلي» و«الرئيسي» عند مفترق الرتيمي (صور)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
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أعلنت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» فتح الطريق الرابط بين الطريق الساحلي (قطاع جنزور) والطريق الرئيسي (قطاع السواني - العزيزية)، بهدف حل الاختناقات المرورية.

ونقلت الوزارة عن مصلحة الطرق والجسور أن الطريق فتح عند مفترق الرتيمي أمس الجمعة، بعد أن جرى تنفيذ الأعمال عبر شركة التشييد العالي للمقاولات العامة تحت إشراف فرع المصلحة في طرابلس.

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قبل ذلك، أكدت حكومة الدبيبة استمرار أعمال رصف طريق الساحل في مصراتة. وشملت الأعمال فرش الطبقة الثانية من الأساس الحبيبي في القاطع الممتد من جسر طرابلس حتى بوابة الكراريم بمسافة أربعة كيلومترات.

من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
من افتتاح جزء من الطريق الرابط بين جنزور والسواني (وزارة المواصلات بحكومة الدبيبة)
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