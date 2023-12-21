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تونس تفتح ملف عوائق تعترض شركات تنفذ مشاريع الطريق الساحلي في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 21 ديسمبر 2023, 04:24 مساء
تونس تفتح ملف عوائق تعترض شركات تنفذ مشاريع الطريق الساحلي في ليبيا
اجتماع الغاوي مع وزيرة الإسكان والتجهيز التونسية والوفد المرافق لها في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا)
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فتحت وزيرة الإسكان والتجهيز التونسية سارة زعفراني الزنزري مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في طرابلس ملف كيفية معالجة الديون المستحقة لصالح شركات بلادها العاملة في ليبيا، والوضع الفني والمالي للشركات العاملة بمشاريع الطريق الساحلي.

وعقد الجانبان جلسة عمل على هامش الدورة الـ40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المنعقدين من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بمدينة طرابلس.

تسهيل أعمال الشركات التونسية
وأفاد بيان للوزارة التونسية، اليوم الخميس، أن الجلسة المنعقدة بمقر وزارة المواصلات بحضور كل من سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد العجيلي، ومدير عام الإسكان نجيب السنوسي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة المواصلات عادل بخيت، ومجموعة من شركات المقاولات التونسية، ناقشت «تسهيل أعمال الشركات، والعوائق التي يواجهها رجال الأعمال في بعض المشاريع بالطريق الساحلي».

وقدمت بعض الشركات التونسية، بالمناسبة، نبذة عن الأعمال التي تقوم بها، لا سيما وأن لديها الرغبة في العمل والدخول للسوق الليبي في قطاع البناء والتشييد وفق بيان الوزارة.

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وتعهد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتسهيل إيجاد آلية لمساعدة هذه الشركات للدخول إلى السوق الليبية.

تعزيز التعاون التنموي بين ليبيا وتونس
كما بحث وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي مع سارة الزعفراني، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات الناجحة في هذا المجال.

وتعرّف رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رفقة سارة الزعفراني خلال جولة في رواق نظمته شركة تونس الطرقات السيارة بمناسبة منتدى الإسكان، على نشاطها خاصة نظام الاستخلاص وشبكة الألياف البصرية وأهميتها وعرضت خبرات الشركة لربط طرابلس بالعاصمة تونس بالطريق السيارة والألياف البصرية، والذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين ليبيا وتونس في هذه المجالات.
 

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اجتماع الغاوي مع وزيرة الإسكان والتجهيز التونسية والوفد المرافق لها في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا)
اجتماع الغاوي مع وزيرة الإسكان والتجهيز التونسية والوفد المرافق لها في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا)
اجتماع الغاوي مع وزيرة الإسكان والتجهيز التونسية والوفد المرافق لها في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا)
اجتماع الغاوي مع وزيرة الإسكان والتجهيز التونسية والوفد المرافق لها في طرابلس، الخميس 21 ديسمبر 2023. (وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا)
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