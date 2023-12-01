الدبيبة يؤكد ضرورة التقيد بالجدول الزمني لتنفيذ القاطع الغربي في الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، ضرورة التقيد بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج التطويري للقاطع الغربي في الطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال تفقد الدبيبة، رفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، أعمال صيانة وتطوير القاطع الغربي في الطريق الساحلي، البالغ طوله ما يقارب 160 كيلومترا وعرضه 12 مترا، ويمتد من جسر بئر الغنم إلى صبراتة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وشدد الدبيبة على ضرورة سرعة إنجاز المشروع، خاصة في ضوء إهماله سنوات طويلة، مما تسبب في خسائر كبيرة في أرواح المواطنين وممتلكاتهم. ونبه إلى ضرورة تضمين الإنارة بالبرنامج التطويري للقاطع الغربي، فضلا عن تشييد الحواجز الخرسانية من أجل توفير الحماية اللازمة.

الدبيبة يتفقد القاطع الغربي في الطريق الساحلي، 1 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة)

الدبيبة يتفقد القاطع الغربي في الطريق الساحلي، 1 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة)

الدبيبة يتفقد القاطع الغربي في الطريق الساحلي، 1 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة)

الدبيبة يتفقد القاطع الغربي في الطريق الساحلي، 1 ديسمبر 2023. (حكومة الوحدة)