الدبيبة: لن نتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم إلا بعد الاستعلام الوطني

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة لن تتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد الاستعلام الوطني حتى «يقول الليبيون رأيهم»، موضحا أن هذا الملف «بات عبئًا على الميزانية العامة وأرهق الدولة والمواطن وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة».

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، أمس الخميس، عمداء بلديات الساحل الغربي وعددا من بلديات الجبل، بحضور وزير الحكم المحلي، ومعاون رئيس الأركان العامة، ومديري الأجهزة التنفيذية، لمناقشة استكمال نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وأكد الدبيبة أن الحكومة اتخذت قرارًا بدراسة ملف رفع الدعم عن المحروقات من كل جوانبه وطرحه مجتمعيا، وقال: «الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة الأساسي (...) والتفكير في استبدال الدعم للقضاء على الوضع الراهن».

خطة وزارة الحكم المحلي للعام 2024

وخلال الاجتماع، قدم وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي خطة الوزارة للعام 2024 في استكمال ملف نقل الاختصاصات للبلديات، وتنظيم ملف الإيرادات المحلية وحلحلة المشاكل والصعوبات التي واجهت البلديات في أداء مهامها وفق الاختصاصات التي أوكلت لها خلال العامين 2021 و2022.

وأشار بيان الحكومة إلى إشادة «عدد من عمداء البلديات بالخطوات الحكومية الإيجابية المتخذة سواء في تفعيل الإدارة المحلية أو في انطلاق المشروعات في كل البلديات ضمن خطة عودة الحياة».

بدوره، أكد الدبيبة دور البلديات الأساسي في التنمية والاستقرار، وأهمية استكمال نقل الاختصاصات في كل القطاعات الحكومية لتقديم الخدمة للمواطن بشكل يسير والقضاء على المركزية.

لقاء الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات، 11 يناير 2023. (حكومة الدبيبة)