  • Alwasat News
Atwasat

محتجون في الزنتان يرفضون رفع الدعم عن المحروقات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 10:07 مساء
محتجون في الزنتان يرفضون رفع الدعم عن المحروقات (فيديو)
جانب من وقفة احتجاجية في الزنتان رفضا لرفع الدعم عن المحروقات، الخميس 11 يناير 2024 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

أعلن محتجون في الزنتان، اليوم الخميس، رفضهم رفع الدعم عن المحروقات، معتبرين ذلك محاولة من حكومة الدبيبة «لتغطية فشلها في مكافحة التهريب والفساد والنهب»، مهددين بإيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة.

جاء ذلك في بيان مصور جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على أنباء تداولت بشأن قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفع الدعم عن المحروقات، قبل أن تخرج لاحقًا لتنفي ذلك، وتقول إن الملف يخضع للدراسة والتشاور مع مؤسسات الدولة كافة.

محتجون في الزنتان يهددون بإيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة
وحذر المحتجون في بيان تلاه أحدهم من «المساس بخدمات بلدية الزنتان أو المساومة عليها أو اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة عمل البلدية أو موظفيها المنتخبين أو عميدها». وتابع البيان: «سنعمل مع شرفاء أبناء الوطن على إيقاف ضخ النفط والغاز إلى حين انتخاب حكومة جديدة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة».

وأكدوا كذلك أن «أبناء قبائل الزنتان لا يمثلها أي شخص أو كيان إلا ما اتفقت عليه الزنتان والمتمثلة في عميد البلدية والمجالس المتفق عليها المنتخبة»، داعية قبائل الزنتان «بالوقوف صفًا واحدًا في وجه هذا التيار وعدم الاستهتار بمقدرات الدولة والشعب»، مهددين بأن «كل الخيارات مفتوحة».

- الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
- الحكومة المكلفة من «النواب» تحذر من رفع الدعم عن المحروقات
- الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
- حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات (فيديو)

جدل حول قرار رفع دعم المحروقات
وأول أمس الثلاثاء، قال الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي الذي يرهق الميزانية العامة للدولة، لاسيما أن «قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد».

وقوبل القرار بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

لاحقًا، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتًا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي

«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي
تأملات في ملامح السجين! (2-2)

تأملات في ملامح السجين! (2-2)
«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة للرواية بمصر

«إرث الرماد» للروائي الليبي عبدالسلام عمر عثمان تحصد المركز الأول في مسابقة ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي
خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس

خارجية الاحتلال: جنوب أفريقيا هي الذراع القانونية لحماس
شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو

شاهد.. ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني بفوز مثير على أتلتيكو
جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية بغزة

جنوب أفريقيا تبرز أمام «العدل الدولية» النية الإسرائيلية في الإبادة الجماعية ...
الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»

الدبيبة: قرار رفع الدعم عن المحروقات «اتُخذ ولا رجعة فيه»
«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»

«الأورومتوسطي» يقدم وثائق لـ«الإبادة الجماعية» في غزة أمام «العدل الدولية»
رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل

رسمياً.. دوريفال جونيور مدرباً لمنتخب البرازيل
خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته الشرق الأوسطية من أجلها

خبراء يكشفون تفاصيل «المرحلة الثالثة» من الحرب الإسرائيلية.. وبلينكن قام بجولته ...
بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا

بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين بيكنباور في أليانز أرينا
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

شاهد في «وسط الخبر»: قانون محاربة السحر.. أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين

الهلال يعلن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات

رسميا.. وزارة الداخلية تعتمد عددا من الملاعب لإقامة المباريات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ...
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ليبيا
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض ......
المزيد
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام...
محتجون في الزنتان يرفضون رفع الدعم عن المحروقات (فيديو)
محتجون في الزنتان يرفضون رفع الدعم عن المحروقات (فيديو)...
حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات (فيديو)
حكومة الدبيبة: لم يصدر أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات ......
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ليبيا
تقرير فرنسي: مراكز انطلاق المهاجرين انتقلت من الغرب إلى شرق ......
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة
شاهد في «هنا ليبيا»: مياه النهر الصناعي من بنينا إلى توكرة...
المزيد