اكتشاف سد روماني شرق تاكنس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب التواصل والإعلام بمصلحة الآثار، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سد روماني على بُعد 8 كلم شرق بلدة تاكنس الواقعة شرق مدينة بنغازي، وذلك بعد الإبلاغ عنه من قبل أحد المواطنين، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل وتوثيق الموقع المكتشف.

وأوضح المكتب عبر صفحته على «فيسبوك» أن مدير إدارة الشؤون الفنية بديوان المصلحة نويجي العرفي تلقى بلاغًا من المواطن عبدالحميد بورحيل من منطقة إسطاطه أفاد بوجود موقع شرق مدينة تاكنس.

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وبناء على تلك المكالمة، توجه فريق من مصلحة الآثار إلى المكان وعند وصوله تبين أنه «موقع أثري وهو عبارة عن سد روماني يقع شرق مدينة تاكنس بحوالي (8 كم) لم يكن ظاهرًا على سطح الأرض ولكن كشفت عنه الفيضانات والسيول جراء وقوع العاصفة دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.

وأكد مكتب التواصل والإعلام بمصلحة الآثار، اتخاذ «كل ما يلزم من إجراءات تسجيل وتوثيق لهذا الموقع»، مشيدًا بتعاون المواطنين الحريصين على حماية الموروث الثقافي.

موقع السد الأثري المكتشف في بلدة تاكنس. (مكتب الإعلام بمصلحة الآثار)

موقع السد الأثري المكتشف في بلدة تاكنس. (مكتب الإعلام بمصلحة الآثار)