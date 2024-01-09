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بالصور.. العثور على صاروخي «جراد» و«سي 5» في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 05:39 مساء
بالصور.. العثور على صاروخي «جراد» و«سي 5» في العجيلات
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أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، العثور على صاروخي «جراد» و«سي 5». 

وحسب بيان صادر عن الهيئة، فقد ورد بلاغ عن طريق رئيس قسم السلامة الوطنية العجيلات إلى إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالعثور على الصاروخين. وتعاملت الفرقة الفنية التابعة لمكتب الإدارة بفرع الغربية، مع الصاروخين وجرى نقلهما وتخزينهما بالمكتب إلى حين التخلص منهما.

مخلفات الحروب في ليبيا
وتتواصل جهود تفكيك مخلفات الحروب في شتى أنحاء البلاد.

«الداخلية»: انتشال 69 قذيفة مدفعية من مزرعة بجنوب طرابلس 
تفكيك قذيفة مدفعية مفخخة في تاجوراء
العثور على قذيفة مدفع في مزرعة بالعجيلات

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انتشال 69 قذيفة مدفعية عيار «120 ميللمترا»، وخمس قطع وقود دافع للقذائف بجنوب العاصمة طرابلس. 

​وفي ديسمبر الماضي، شارك فريق من مركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية، ومفارز إدارة الهندسة العسكرية، وضباط عسكريون من قاعدة عقبة بن نافع الجوية، وضباط هندسة الميدان، وكتيبة 103 مشاة، في نقل وإعدام كمية من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية غرب البلاد.

بالصور.. العثور على صاروخي «جراد» و«سي 5» في العجيلات
بالصور.. العثور على صاروخي «جراد» و«سي 5» في العجيلات
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