تفكيك قذيفة مدفعية مفخخة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تفكيك قذيفة مدفعية مفخخة عثر عليها داخل مزرعة بمنطقة تاجوراء.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى الأمن بشأن القذيفة، حيث توجه فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية إلى المكان، حسب بيان الوازرة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

التعامل مع القذيفة المفخخة

وتعامل الفريق مع القذيفة وهي من عيار (122)، مفخخة بشحنة رئيسية من مادة «TNT» شديدة الانفجار، وتزن 50 كيلوغراما، إضافة إلى صندوق ذخيرة عيار 12.5 داخل المزرعة.

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وأشار البيان إلى نقل المضبوطات لوحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.