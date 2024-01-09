«الداخلية»: انتشال 69 قذيفة مدفعية من مزرعة بجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، انتشال 69 قذيفة مدفعية عيار «120 ميللمترا»، وخمس قطع وقود دافع للقذائف بجنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بعدما ورد بلاغ إلى جهاز المباحث الجنائية يفيد بوجود مخلفات حرب داخل مزرعة مواطن في جنوب العاصمة بالقرب من متنزه الأحياء البرية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتوجه فريق تفكيك المتفجرات إلى مكان البلاغ، وأجرى مسحا شاملا، وجرى نقل المخلفات إلى المكان المخصص للتخزين، تمهيدا لإتلافها بالطرق الآمنة وفق المعايير المتبعة.

تفكيك قذيفة مدفعية مفخخة في تاجوراء

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك قذيفة مدفعية مفخخة عثر عليها داخل مزرعة بمنطقة تاجوراء، فضلا عن العثور على صندوق ذخيرة عيار «12.5 ميللمتر».

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى الأمن بشأن القذيفة، حيث توجه فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات إلى المكان، وتعامل مع القذيفة، وهي من عيار «122»، وكانت مفخخة بشحنة رئيسية من مادة «TNT» شديدة الانفجار، وتزن 50 كيلوغراما.

من انتشال قذائف مدفعية من مزرعة بجنوب طرابلس، 9 يناير 2024. (وزارة الداخلية)

من انتشال قذائف مدفعية من مزرعة بجنوب طرابلس، 9 يناير 2024. (وزارة الداخلية)

من انتشال قذائف مدفعية من مزرعة بجنوب طرابلس، 9 يناير 2024. (وزارة الداخلية)