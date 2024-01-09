«بلدي ترهونة» يطلب ضم المدينة إلى صندوق إعمار جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

طلب المجلس البلدي ترهونة ضم البلدية إلى صندوق إعمار جنوب طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء عميد وأعضاء المجلس مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أمس الإثنين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حل مشكلات الصرف الصحي

وناقش الاجتماع سبل حل مشكلات الصرف الصحي بالبلدية، ومعالجة الخط الناقل للصرف الصحي وإمكان تجديدها، وصيانة محطة التنقية، كما جرى بحث صيانة الطرق الداخلية في المدينة والبنية التحتية للبلدية.

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وأكد الغاوي التزام الوزارة بدعم البلدية والوقوف على حل المشاكل التي تواجهها وتوفير الظروف الملائمة لها لتلبية احتياجات المواطنين.